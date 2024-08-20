Cпецназ ликвидировал разведгруппу ВСУ, вешавшую флаги в Курской области

Вчера 15K прочитали Полковник Матвийчук: Зеленский боится ответного хода с территории Белоруссии Спустя две недели после начала курской авантюры ВСУ, на реализацию которой киевский режим бросил тысячи боевиков и сотни бронемашин, ресурсы противника явно на исходе.