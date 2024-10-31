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Будущее НАТО в случае избрания Трампа оценили

Будущее НАТО в случае избрания Трампа оценили

Аналитик Нимеллер: политика НАТО полностью изменится в случае избрания Трампа Аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер оценил будущее НАТО в случае избрания президентом США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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