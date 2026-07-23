Elon Vows AI-Made 'Odyssey' After Blasting Nolan's Take On Homer Via American Greatness, Elon Musk says he’ll beat Hollywood at its own game, pledging that his artificial intelligence venture will produce a full-length film of Homer’s “The Odyssey” by year’s end, one he insists will stay faithful to the ancient text in a way Christopher Nolan’s blockbuster adaptation has not.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии