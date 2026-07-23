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Zero Hedge

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Elon Vows AI-Made 'Odyssey' After Blasting Nolan's Take On Homer

Elon Vows AI-Made 'Odyssey' After Blasting Nolan's Take On Homer

Elon Vows AI-Made 'Odyssey' After Blasting Nolan's Take On Homer Via American Greatness, Elon Musk says he’ll beat Hollywood at its own game, pledging that his artificial intelligence venture will produce a full-length film of Homer’s “The Odyssey” by year’s end, one he insists will stay faithful to the ancient text in a way Christopher Nolan’s blockbuster adaptation has not.

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