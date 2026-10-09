Украшения Лерчек на 14,4 млн рублей пропали из сейфа полиции

У блогерши Лерчек пропали драгоценности на сумму 14,4 млн рублей, изъятые во время обысков по её уголовному делу, пишет Shot.
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