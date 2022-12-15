От России потребовали снова исполнять решения ЕСПЧ

Успехи России Европа так долго изгоняла нас из себя, что теперь вдруг изгнала и спохватилась: а как же командовать? Раньше у них было ЕСПЧ, где они могли любое беззаконие принимать и по политическим мотивам выносить решения, лишь бы назло Кремлю.