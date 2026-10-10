Правительство разрешило экспорт 500 тыс т российского дизеля после договоренностей Путина и Трампа

Правительство России с 10 октября частично отменяет ограничения на экспорт дизельного топлива. На первом этапе зарубежным покупателям планируется поставить 500 тыс.
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