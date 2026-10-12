Бандиты из Шереметьево наживались на бойцах СВО и получили сроки

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Химкинский городской суд вынес приговор пятерым участникам преступного сообщества, которые похищали деньги у пассажиров международного аэропорта Шереметьево, в том числе у участников СВО.
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