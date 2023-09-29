"Вагнеру" приготовиться? Путин встретился в Кремле с замминистра обороны Евкуровым и "Седым"

Накануне вечером в Кремле президент России Владимир Путин встретился с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, а также с Андреем Трошевым, которого источники прочили в руководители ЧВК "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина.
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