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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Самара» подпишет Захара Ведищева

Телеграм-канал «Перехват» сообщил о следующем шаге в карьере защитника Захара Ведищева . 26-летний игрок (196 см) присоединится к «Самаре».

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