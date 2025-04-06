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На заводах Hyundai будут работать «десятки тысяч» человекоподобных роботов Boston...

На заводах Hyundai будут работать «десятки тысяч» человекоподобных роботов Boston...

На заводах Hyundai будут работать «десятки тысяч» человекоподобных роботов Boston DynamicsЮжнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor Group и американский разработчик роботов Boston Dynamics объявили о планах по углублению партнёрства, в рамках которого Hyundai купит у Boston Dynamics в ближайшие годы «десятки тысяч» роботов для использования в своём производстве.

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