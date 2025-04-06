На заводах Hyundai будут работать «десятки тысяч» человекоподобных роботов Boston DynamicsЮжнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor Group и американский разработчик роботов Boston Dynamics объявили о планах по углублению партнёрства, в рамках которого Hyundai купит у Boston Dynamics в ближайшие годы «десятки тысяч» роботов для использования в своём производстве.