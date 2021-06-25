Отели Кубани с 1 августа принимают только привитых туристов, это может сорвать сезон

На курортах Краснодарского края ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории будут принимать постояльцев только с отрицательными результатами ПЦР-теста или сертификатом о вакцинации от COVID-19.