Провинция.ру

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Лучше бы сказали сколько еще уморите с такими пенсиями стариков и насколько повысится содержание президента, политико...На сколько будут ...
  • Tania Еременко
    Наверстывает упущенное, но почему -то... оставленных детей... жаль.У Сергея Безруков...
  • Валентина
    Не давать пособия тем родителям,которые заграницу едут или в путешествия.......Сенатор разъяснил...

Отели Кубани с 1 августа принимают только привитых туристов, это может сорвать сезон

Отели Кубани с 1 августа принимают только привитых туристов, это может сорвать сезон

На курортах Краснодарского края ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории будут принимать постояльцев только с отрицательными результатами ПЦР-теста или сертификатом о вакцинации от COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх