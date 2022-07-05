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В администрации Краснодара подвели итоги строительства соцобъектов за 6 лет

В администрации Краснодара подвели итоги строительства соцобъектов за 6 лет

В Краснодаре сегодня одновременно строят 36 социальных объектов. В администрации подвели итоги развития социальной инфраструктуры на территории города и рассказали о проделанной за шесть лет работе.

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