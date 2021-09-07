О самом обидном прогибе Путина

А «держава» ли #Россия?Именно путинская Россия?И если ответ на этот вопрос – положительный, то почему же так часто, почти ежедневно, сами собой поднимаются в памяти горькие слова бывшего таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни».