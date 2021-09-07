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О самом обидном прогибе Путина

О самом обидном прогибе Путина

А «держава» ли #Россия?Именно путинская Россия?И если ответ на этот вопрос – положительный, то почему же так часто, почти ежедневно, сами собой поднимаются в памяти горькие слова бывшего таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни».

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ГусЕна
Автор, не надо считать себя умнее Президентов стран СНГ. Китай не сбивается в коалиции и не вербует союзников. А когда на пороге стоит т.алибан, все элиты понимают, смкем им лучше. Не натягивай сову на глобус.

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