Закон и Порядок

135 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Не умно ЦИПСиОшничек, отступаешь от методички. Чей Крым?«Кризис у нас, к ...
  • Александр Рожков
    Это ты уродик и пидор. Это на твоей роже написано. Ты антисоветчик, может быть и там свою антисоветчину нес тем, кто ...«Кризис у нас, к ...
  • Игорь
    Я то там был в отличии от тебя пидораса. У меня на кителе "За Веру и Волю" и "За отвагу" Луганской республики среди п...«Кризис у нас, к ...

Геополитика пошла вразнос (продолжение)

Геополитика пошла вразнос (продолжение)

Монополия на СМИ «Истина становится первой жертвой войны» Ж. Клемансо О четвертой власти довольно часто поговаривали в СССР и силу этой власти хорошо сознавали партийные функционеры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх