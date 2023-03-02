Геополитика пошла вразнос (продолжение)

Монополия на СМИ «Истина становится первой жертвой войны» Ж. Клемансо О четвертой власти довольно часто поговаривали в СССР и силу этой власти хорошо сознавали партийные функционеры.
Популярные статьи
- «Где вы видели, чтобы так воевали?!» Зюганов обрушился с критикой на властную элиту за саботаж поручений Путина
- «То, что происходит с Петербургом, абсолютно унизительно»: Евгений Пригожин прокомментировал назначение родственницы Порошенко директором Манежа
- Немцы преподали урок всем врагам России. С помощью танка и роз
Свежие комментарии