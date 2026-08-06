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Жители элитного небоскрёба Aston Martin пожаловались на трещины в стенах

Жители элитного небоскрёба Aston Martin пожаловались на трещины в стенах

В 2024 компания Aston Martin ввела в эксплуатацию собственный небоскрёб в американском Майами. Сейчас, спустя чуть более двух лет, жители отмечают, что в этом элитном жилом комплексе имеются серьёзные дефекты.

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