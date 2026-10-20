“Dan Osborn, an independent who has vowed not to caucus with Republicans or Democrats if elected to serve as Nebraska’s next senator, will hit the campaign trail Saturday with progressive Democratic Rep.
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