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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Алиев исполнил на льду сальто назад. Видео опубликовала Александра Трусова

Видео опубликовала в своем телеграм-канале призер Олимпиады-2022 Александра Трусова. «Сейчас будет первая попытка сальто от Дмитрия Алиева», – сказала фигуристка.

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