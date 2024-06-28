На Тайване решили более пристально присмотреться к гостям аналитических центров

Более пристальное внимание к тому, кто посещает аналитические центры Тайваня будет оказывать после случая с бывшим сотрудником китайских государственных органов министерство обороны острова, сообщил 28 июня портал Taiwan News.
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