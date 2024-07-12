Немецкие власти отреагировали на новость о покушении на главу Rheinmetall

Global Look Press/Oliver Langel Duesseldorf Немецкие власти отреагировали на новость о предотвращении покушения на директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который является крупным поставщиком оружия Украине.
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