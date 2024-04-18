Коды ошибок стиральных машин

Стиральная машина это технически сложный электронный агрегат. Для простоты ремонта и обслуживания, стиралка проводит самодиагностику и при поломке сама сообщает о возможных причинах неисправности посредством вывода на экран кода ошибки.
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