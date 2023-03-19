Власти Пакистана рассмотрят запрет партии Имрана Хана — глава МВД

Сценарий, направленный на запрет политической партии «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, рассмотрит правительство страны, заявил глава МВД Рана Санаулла 19 марта в ходе пресс-конференции в Лахоре.
Сценарий, направленный на запрет политической партии «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, рассмотрит правительство страны, заявил глава МВД Рана Санаулла 19 марта в ходе пресс-конференции в Лахоре.
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