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Власти Пакистана рассмотрят запрет партии Имрана Хана — глава МВД

Власти Пакистана рассмотрят запрет партии Имрана Хана — глава МВД

Сценарий, направленный на запрет политической партии «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, рассмотрит правительство страны, заявил глава МВД Рана Санаулла 19 марта в ходе пресс-конференции в Лахоре.

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