Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая и Тимур Родригез с женой посетили премьеру сериала "Большая фарма"

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера сериала "Большая фарма". На дорожку вышли исполнители главных ролей: Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая, супруг Юлии Меньшовой Игорь Гордин и Наталья Бардо с мужем, режиссёром Марюсом Вайсбергом.
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