SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая и Тимур Родригез с женой посетили премьеру сериала "Большая фарма"

Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая и Тимур Родригез с женой посетили премьеру сериала "Большая фарма"

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера сериала "Большая фарма". На дорожку вышли исполнители главных ролей: Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая, супруг Юлии Меньшовой Игорь Гордин и Наталья Бардо с мужем, режиссёром Марюсом Вайсбергом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии