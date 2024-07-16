В штабе Трампа заявили: Вэнс привлечет сомневающихся к республиканцам

Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс привлечет сомневающийся электорат на сторону республиканцев, заявил старший советник штаба экс-президента США Дональда Трампа Крис Ласивита 16 июля на съезде республиканцев.
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