MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Штат Коннектикут подал в суд на Kalshi из-за контрактов на спортивные события

Штат Коннектикут подал в суд на Kalshi из-за контрактов на спортивные события

Коннектикут подал в суд на Kalshi, чтобы заблокировать возможность платформы предлагать контракты на спортивные события, что обострило многомесячную судебную борьбу штата против платформы рынков прогнозов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии