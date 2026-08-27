Штат Коннектикут подал в суд на Kalshi из-за контрактов на спортивные события

Коннектикут подал в суд на Kalshi, чтобы заблокировать возможность платформы предлагать контракты на спортивные события, что обострило многомесячную судебную борьбу штата против платформы рынков прогнозов.
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