Трое пострадавших при обстреле Лисичанска остались в крайне тяжелом состоянии

Трое пострадавших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, ее процитировала пресс-служба правительства ЛНР.
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