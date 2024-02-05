Трое пострадавших при обстреле Лисичанска остались в крайне тяжелом состоянии

Трое пострадавших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, ее процитировала пресс-служба правительства ЛНР.