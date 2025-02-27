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Наемник в ужасе-"Никто с вертолета не спустился. Вырезал всех из пулемета какой-то Терминатор"

Наемник в ужасе-"Никто с вертолета не спустился. Вырезал всех из пулемета какой-то Терминатор"

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