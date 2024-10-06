Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса рассказал о суде с «Формулой-1», ФИА и экс-главой чемпионата Берни Экклстоуном из-за скандальной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008 за рулем «Рено».
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