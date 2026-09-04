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Такого никто не ожидал: в каком виде американский авианосец прибыл с Ближнего Востока

Такого никто не ожидал: в каком виде американский авианосец прибыл с Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 4 сентября, ФедералПресс. Накануне американский авианосец «Авраам Линкольн» после более 200 дней беспрерывного выполнения задач в море наконец-то пришвартовался в Паттайе, Таиланд.

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