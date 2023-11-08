Развитие образования. Ещё 4 школы в Бурятии построены при поддержке ВЭБ.РФ

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Открытая в Бурятии школа стала 1000-й в рамках национального проекта «Образование». Также три новых учебных заведения в Забайкальском и в Иволгинском районе Улан-Удэ, построенных по концессии при поддержке ООО «ПроШкола» (дочерняя структура ВЭБ.