Праздник, который всегда с собой: как Юра Борисов навел шороху в Голливуде

Звезды отпраздновали Масленицу по всем традициям. Юра Борисов в фильме «Анора» Legion-Media Независимо от результатов церемонии вручения премий Американской киноакадемии, наши ребята уже навели шороху в Голливуде — и для обложек поснимались, и Масленицу отпраздновали.
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