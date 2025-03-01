Праздник, который всегда с собой: как Юра Борисов навел шороху в Голливуде

Звезды отпраздновали Масленицу по всем традициям. Юра Борисов в фильме «Анора» Legion-Media Независимо от результатов церемонии вручения премий Американской киноакадемии, наши ребята уже навели шороху в Голливуде — и для обложек поснимались, и Масленицу отпраздновали.