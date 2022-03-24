В Ульяновске для детей из Донецкой и Луганской народных республик полицейские организовали занятие с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

В рамках реализации регионального проекта «Безопасности дорожного движения в Ульяновской области» на базе санатория «Итиль» сотрудники УГИБДД УМВД России по Ульяновской области совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения организовали практическое занятие по изучению Правил дорожного движения с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» для детей и родителей из Донецкой и Луганской народных республик.