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В Ульяновске для детей из Донецкой и Луганской народных республик полицейские организовали занятие с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

В Ульяновске для детей из Донецкой и Луганской народных республик полицейские организовали занятие с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

В рамках реализации регионального проекта «Безопасности дорожного движения в Ульяновской области» на базе санатория «Итиль» сотрудники УГИБДД УМВД России по Ульяновской области совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения организовали практическое занятие по изучению Правил дорожного движения с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» для детей и родителей из Донецкой и Луганской народных республик.

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