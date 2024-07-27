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Пылающие континенты: как начиналась Первая мировая война

Пылающие континенты: как начиналась Первая мировая война

28 июля 1914 года в Европе началась большая война, в которую вскоре втянулись все. Напряженное противостояние держав называли Великой и Империалистической войной — в зависимости от политических убеждений.

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