Пылающие континенты: как начиналась Первая мировая война

28 июля 1914 года в Европе началась большая война, в которую вскоре втянулись все. Напряженное противостояние держав называли Великой и Империалистической войной — в зависимости от политических убеждений.
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