На фоне скандала с экс-любовницей Дэвида Бекхэма его жена выкладывает романтичные фото

Виктория Бекхэм старается убедить поклонников, что романтика всегда присутствовала в отношениях с супругом Фото: социальные сети Скандал с Ребеккой Лоос, бывшей любовницей Дэвида Бекхэма, нарушил семейную иддилию, царящую в звездном семействе.
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