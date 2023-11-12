На фоне скандала с экс-любовницей Дэвида Бекхэма его жена выкладывает романтичные фото

Виктория Бекхэм старается убедить поклонников, что романтика всегда присутствовала в отношениях с супругом Фото: социальные сети Скандал с Ребеккой Лоос, бывшей любовницей Дэвида Бекхэма, нарушил семейную иддилию, царящую в звездном семействе.