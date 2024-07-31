НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Глава ФХБ про отстранение: «Организаторы олимпийской квалификации подчеркнули, что готовы обеспечить безопасность граждан Беларуси. ИИХФ дал невнятные отписки, что ориентировались на какой-то рейтинг»

Ранее ИИХФ продлила отстранение российской и белорусской сборных на сезон-2024/25. «В ответ на наши запросы они (ИИХФ – Спортс) пишут такие интересные моменты, например, что их решение связано с безопасностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх