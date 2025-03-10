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Царьград

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Меркурис: Вашингтон пытается изолировать украинскую делегацию от Зеленского

Меркурис: Вашингтон пытается изолировать украинскую делегацию от Зеленского

Американская сторона хочет убедить киевские власти в необходимости срочных переговоров.Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) из-за его нежелания заключать мир.

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