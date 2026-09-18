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Вечерний Новосибирск

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Землю под новые линии метро начнут резервировать в Новосибирске

Землю под новые линии метро начнут резервировать в Новосибирске

Новосибирским архитекторам показали новую генеральную схему развития подземки до 2055 года. Как заявили разработчики из ООО «ЛабГрад», планы строительства метро на ближайшие 35 лет разбили на 14 этапов.

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