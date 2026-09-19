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Царьград

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В Рузе школьники написали «Атомный диктант — 2026»

В Рузе школьники написали «Атомный диктант — 2026»

В Рузе на площадке Молодёжного центра прошёл «Атомный диктант — 2026». Участие в просветительской акции приняли старшеклассники, которым предстояло ответить на 20 вопросов, посвящённых развитию атомной отрасли в России.

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