Главная девственница оказалась той ещё б…

Отчётная неделя началась с очередного экстравагантного пассажа Трампа, назвавшего украинские удары по российской нефтепереработке, а не ситуацию на Ближнем Востоке главной причиной роста цен на топливо в США и потребовавшего от Зеленского немедленно их прекратить.