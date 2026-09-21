Сила в правде
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Сила в правде

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Главная девственница оказалась той ещё б…

Главная девственница оказалась той ещё б…

Отчётная неделя началась с очередного экстравагантного пассажа Трампа, назвавшего украинские удары по российской нефтепереработке, а не ситуацию на Ближнем Востоке главной причиной роста цен на топливо в США и потребовавшего от Зеленского немедленно их прекратить.

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