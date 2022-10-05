Страна и люди

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ХИТРЫЙ ПЛАН ЗАПАДА: УКРАИНУ НЕ ПРИМУТ В НАТО. РОССИИ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ХИТРЫЙ ПЛАН ЗАПАДА: УКРАИНУ НЕ ПРИМУТ В НАТО. РОССИИ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ОДНО

ФОТО: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFF, BERND VON JUTRCZENKA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В России многих волнует вопрос, примут ли Украину в НАТО и не придётся ли русским воевать с натовцами на её территории, которую мы считаем своей землёй.

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