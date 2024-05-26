Сэм Куэрри: «Зверев всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Для меня он не входит в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос»

«Он всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Как почти двухметровый парень, он способен пробивать очень мощно, но при этом не стесняется уходить далеко за заднюю линию и просто перекидывать мяч через сетку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии