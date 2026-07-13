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Сенатор Джабаров: Грэм* оставил после себя только плохую память

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил после себя исключительно негативные воспоминания.

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