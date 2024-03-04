FAZ: после утечки разговора немецких офицеров репутация Германии под угрозой

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, утечка разговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла серьезный ущерб репутации Германии среди западных союзников, утверждает обозреватель Бертольд Колер.
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