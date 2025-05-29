На Приморской в Братске ремонтируют дорогу и сносят аварийные деревья

В Падунском районе Братска на улице Приморской проводится снос аварийных деревьев на участке от дома № 2 до дома № 10, что связано с ремонтом проезжей части в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
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