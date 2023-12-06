В Жердевском округе "Лада" столкнулась с фурой: один человек погиб и двое пострадали

Авария произошла на 556 километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Жердевского округа. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля "Lada 219000", по предварительным данным, заснул за рулем, потеряв управление.
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