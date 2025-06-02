Владислав МАКАРОВ На полях специальной военной операции на Украине слышен грохот орудий, а западные союзники «незалежного» фюрера Зеленского уже обдумывают, как объявить его победителем, даже если он войну проиграет.
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