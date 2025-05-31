Россия заявила о готовности наращивать боевые действия на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. РФ заявила о готовности наращивать боевые действия на Украине, президент Владимир Путин поручил оказать поддержку пострадавшим в Курской и Белгородской областях, французский лидер Эммануэль Макрон пригрозил странам Азии приходом в регион НАТО.
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