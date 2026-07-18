ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Мы такой нищеты раньше не знали». Что случилось с богатейшей нацией СССР?

«Мы такой нищеты раньше не знали». Что случилось с богатейшей нацией СССР?

  Отношения Грузии с Россией прошли путь от откровенной вражды до возвращения в РФ грузинского вина и минералки.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Массовое политическое невежество. Во всех республиках люди называют одни пороки и не понимают, что и враг везде был один - чиновники, бюрократия, причем всех мастей - и политическая, и экономическая, и торгаши, которые этим пользовались, спекуляциями и воровством подтачивали основы государства работяг....
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1 м.
В
Воробей
Получается, плоха сама природа человека, верно? И это неисправимо! С такой точки зрения попытка построить общество, которое игнорировало, в смысле притворилось, что это можно как-то системно изменить,реальную природу человека, было обречено, рано или поздно столкнуться с реальностью. Что и поизошло, собственно. Разочарование было очень болезненным! Это значит, что в долгой перспективе более эффективно, хотя и совершенно не идеально, общество, в котором природа человека реально учитывается, как неизбежный фактор.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Интересно  : при  СССР  наши  войска  находились  в  странах  Варшавского  договора  ...И  к  нам  наши  союзники  плохо  относились...То  и  дело  устраивали  бунты  в  ГДР  ,  в  Венгрии  ,  в  Польше...А  сейчас  везде  -  войска  США...  И  наши  бывшие  союзники  рады американской   оккупации  ...А  Японию  ,  вообще  ,  США  бомбили  атомными  бомбами  ...И  в  Японии  очень  любят  США  ...Тайна  этой  загадочной  загадке  велика  есть  ....
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1 м.