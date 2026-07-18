«Мы такой нищеты раньше не знали». Что случилось с богатейшей нацией СССР?

Валерий Светлый Массовое политическое невежество. Во всех республиках люди называют одни пороки и не понимают, что и враг везде был один - чиновники, бюрократия, причем всех мастей - и политическая, и экономическая, и торгаши, которые этим пользовались, спекуляциями и воровством подтачивали основы государства работяг....

В Воробей Получается, плоха сама природа человека, верно? И это неисправимо! С такой точки зрения попытка построить общество, которое игнорировало, в смысле притворилось, что это можно как-то системно изменить,реальную природу человека, было обречено, рано или поздно столкнуться с реальностью. Что и поизошло, собственно. Разочарование было очень болезненным! Это значит, что в долгой перспективе более эффективно, хотя и совершенно не идеально, общество, в котором природа человека реально учитывается, как неизбежный фактор.