Отношения Грузии с Россией прошли путь от откровенной вражды до возвращения в РФ грузинского вина и минералки.
«Мы такой нищеты раньше не знали». Что случилось с богатейшей нацией СССР?
Комментарии
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Валерий Светлый
Массовое политическое невежество. Во всех республиках люди называют одни пороки и не понимают, что и враг везде был один - чиновники, бюрократия, причем всех мастей - и политическая, и экономическая, и торгаши, которые этим пользовались, спекуляциями и воровством подтачивали основы государства работяг....
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1 м.
В
Воробей
Получается, плоха сама природа человека, верно? И это неисправимо! С такой точки зрения попытка построить общество, которое игнорировало, в смысле притворилось, что это можно как-то системно изменить,реальную природу человека, было обречено, рано или поздно столкнуться с реальностью. Что и поизошло, собственно. Разочарование было очень болезненным! Это значит, что в долгой перспективе более эффективно, хотя и совершенно не идеально, общество, в котором природа человека реально учитывается, как неизбежный фактор.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Интересно : при СССР наши войска находились в странах Варшавского договора ...И к нам наши союзники плохо относились...То и дело устраивали бунты в ГДР , в Венгрии , в Польше...А сейчас везде - войска США... И наши бывшие союзники рады американской оккупации ...А Японию , вообще , США бомбили атомными бомбами ...И в Японии очень любят США ...Тайна этой загадочной загадке велика есть ....
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1 м.
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