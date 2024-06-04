Гетемюллер: США разместили ЯО в Европе, чтобы снизить риски его распространения

В рамках обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить их от разработки своего ядерного оружия и снизить риски его распространения, заявила РИА Новости экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.