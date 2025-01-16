Президент Филиппин и Харрис обсудили будущее отношений США и Филиппин

Развитие отношений между Филиппинами и США после смены руководства США обсудили в ходе телефонного разговора президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и вице-президент США Камала Харрис, сообщила 15 января пресс-служба администрации Маркоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии