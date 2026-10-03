Премьер Словакии Фицо отменил поездку в Сербию из-за болезни

Болезнь стала причиной отмены поездки главы кабмина Словакии Роберта Фицо в Белград для участия в предвыборном митинге сербского лидера Александра Вучича, сообщает словацкое новостное агентство TASR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЛ Владимир Путин от...
- ГБ Сестра Грэма заяв...
- ГБ В Финляндии заяви...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым